Blokker heropent woensdag in Haren en kijkt naar meer filialen in Groningen

Foto: Google Maps - Streetview

Woensdagochtend om 10:00 uur heropent het Blokker-filiaal aan de Rijksstraatweg in Haren. Dat heeft verkoopleider Mark Vrieze zaterdag gezegd in het radioprogramma Haren Doet van OOG.

Daarmee keert de huishoudwinkel terug in het dorp. De winkel was sinds enkele maanden gesloten door het faillissement van de oude Blokker-keten. Het ‘nieuwe’ Blokker is juridisch gezien een nieuw bedrijf dat enkele weken geleden haar eerste nieuwe filialen opende, waaronder in Hoogezand. Daar bleek de terugkeer van de winkel direct een hit. “Overweldigend”, zegt Vrieze wanneer hem wordt gevraagd naar de reacties van het publiek in Hoogezand.

Indrukwekkend

“Het was echt hartverwarmend. En we hadden het wel verwacht op basis van de aanvragen vanuit de media over wat er zou gaan gebeuren en de reacties van de klanten op sociale media. Maar dat er zoveel mensen voor onze deur zouden staan, dat hadden we niet durven dromen.”

De verkoopleider werkt 25 jaar bij Blokker en was voor het faillissement ook al verkoopleider. Nu wordt hij verantwoordelijk voor het noorden van het land. De opdracht is duidelijk: “wij gaan doen waar we goed in waren. Wij zijn een huishoudspeciaalzaak en iedereen kent ons zo. We gaan back to basic; dat is waar we gewoon goed in moeten zijn en de spullen die wij verkopen moeten van goede kwaliteit zijn. Wij denken dat we een uitgekiend assortiment hebben en vullen dit in de komende maanden nog aan met meer producten.” Ook geeft Vrieze aan dat er meer en vaker folderaanbiedingen zullen komen.

Mogelijk meer op komst

Blokker hoopt dat het niet bij Haren blijft voor wat betreft de gemeente Groningen. Het bedrijf wil mogelijk meer filialen openen, maar het is lastig aan te geven waar dat zal lukken. “Dat weten we nog niet. Voor Haren konden we bijvoorbeeld snel schakelen met de huurbaas, maar bijvoorbeeld in Paddepoel hadden we graag terug willen komen, maar dat pand konden we niet opnieuw huren omdat daar al iets anders zit. Maar in die regio willen wij bijvoorbeeld zeker terugkeren als bedrijf, dat is een interessante locatie voor ons. Maar hoe ver wij doorgroeien, dat zal moeten blijken na de zomer.”

Voorlopig huurt Blokker veertig winkels in het land, welke binnen een tijdspanne van vijf weken hun deuren openen. Het filiaal in Haren hoort bij de laatste reeks van nieuwe winkels welke de komende maanden opengaan. Deze winkels komen bovenop de zaken van franchisers, welke meestal open zijn gebleven na het faillissement. “Dan gaan wij kijken naar zaken als hoe de consument reageert, hoe we de winkels gevuld kunnen houden, dat soort zaken. En rond september, oktober gaan we weer verder kijken”, aldus Vrieze.

Luister het gesprek uit Haren Doet hier terug: