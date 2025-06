Bloeddonoren in het zonnetje gezet op Wereld Bloeddonordag: “Je redt levens”

Mensen die zaterdag bloed of plasma komen doneren bij de bloedbank van Sanquin worden flink in het zonnetje gezet. Het is namelijk Wereld Bloeddonordag, vertelt Marloes Metaal van de organisatie.

Marloes, voor mensen die niet precies weten wat Sanquin doet; wat houdt jullie werk in?

“Sanquin is een organisatie die ervoor verantwoordelijk is dat er voldoende en veilig bloed beschikbaar is voor patiënten die dat nodig hebben. Bloed kan in verschillende situaties nodig zijn. Bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk waarbij een slachtoffer veel bloed heeft verloren, of na een bevalling. Maar denk ook aan patiënten met kanker die bloed nodig hebben om hun behandelingen voort te kunnen zetten. Jaarlijks zijn donoren belangrijk voor meer dan 100.000 patiënten. Bloed kun je niet in een laboratorium maken, we zijn echt afhankelijk van donoren.”

Hoeveel donoren zijn er ongeveer?

“In ons land zijn er ongeveer 400.000 donoren. Dat klinkt als veel, maar omgerekend is het ongeveer twee procent van de bevolking. Terwijl een kwart van de bevolking in zijn leven ooit bloed of een bloedproduct nodig heeft. Dat betekent dat we om die reden altijd op zoek zijn en blijven naar nieuwe donoren.”

Om het proces een beetje te beschrijven: hoe gaat het doneren van bloed in zijn werk? En hoe voorkomen jullie dat bloed direct stolt?

“Als je een wondje oploopt, zie je dat bloed snel stolt. Wij vangen het gedoneerde bloed op in een zak waar een klein beetje antistollingsmiddel in zit. Na het geven van bloed splitsen wij de donatie in drie verschillende onderdelen: rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. Het wordt dus verwerkt tot drie verschillende onderdelen waarmee we ook drie verschillende patiënten kunnen helpen.”

Waarvoor gebruiken jullie de verschillende onderdelen?

“De rode bloedcellen worden gebruikt voor slachtoffers van ongelukken; het wordt ingezet bij mensen die veel bloed hebben verloren. In plasma zitten veel nuttige stoffen. Dit kan gebruikt worden voor het maken van medicijnen voor meer dan honderd verschillende aandoeningen.”

Hoe vaak kun je als donor bloed doneren?

“Mannen kunnen ongeveer vijf keer per jaar bloed doneren, vrouwen drie keer. En je kunt er ook voor kiezen om alleen plasma te doneren. Bij deze donatie krijg je de rode bloedcellen weer terug in je lichaam. Dat er een verschil zit tussen het aantal keren dat mannen en vrouwen bloed mogen doneren, heeft te maken met lichamelijke verschillen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld te maken met menstruatie.”

Kan iedereen bloed doneren?

“Je moet minimaal achttien jaar of ouder zijn. Daarnaast moet het bloed veilig zijn; het mag geen overdraagbare ziektes bevatten. Maar het geven van bloed moet ook veilig zijn voor de donor zelf. Daarom stellen we van tevoren vragen over de gezondheidsrisico’s. Ook doen we metingen op het gebied van bloeddruk en het ijzergehalte.”

Vandaag is het Wereld Bloeddonordag. Jullie doen daarom ook wat extra’s, toch?

“We zetten onze donoren inderdaad extra in het zonnetje. We hebben een speciaal puzzelboekje uitgebracht. Omdat niet iedereen vandaag kan komen doneren, is dit boekje de hele periode beschikbaar. En daarnaast hebben we vandaag op onze locatie extra lekkernijen en bloemen neergezet, waardoor echt duidelijk is dat er iets bijzonders aan de hand is.”

Voor mensen die twijfelen: waarom zouden ze bloed moeten gaan doneren?

“Met één donatie kun je drie verschillende patiënten helpen. Met je donatie red je letterlijk levens. Het geven van bloed kost niet veel tijd. Het kan in de provincie Groningen op verschillende locaties, bijvoorbeeld in Veendam, Stadskanaal en uiteraard ook in de stad. Mensen die op zoek zijn naar meer informatie kunnen terecht op onze website. En kom anders gewoon eens langs om het te proberen.”

Luister hieronder naar Metaal die uitlegt wat Sanquin doet: