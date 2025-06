Binnenste Buiten Week bij ’t Clockhuys: “Lessen voor één keer openbaar”

Foto: Google Maps

In cultuurcentrum ’t Clockhuys in Haren kan komende week kennis worden gemaakt met de cursussen en lessen die in het gebouw worden aangeboden. De lessen zijn de hele week openbaar toegankelijk.

“In ons gebouw maak je samen met professionele en deskundige docenten muziek, beeldende kunst en theater”, laat de organisatie weten. “Na de zomervakantie gaan we ons aanbod uitbreiden. Zo zullen er in september nieuwe cursussen starten waaronder musicallessen voor kinderen van 4 tot en met 12, ‘beats maken’ en ‘compositie en theater voor volwassenen’. Als je nieuwsgierig bent of ons aanbod iets voor jou is, organiseren we komende week de Binnenste Buiten Week waarbij je kennis kunt maken met onze lessen en cursussen.”

Het programma begint op maandag. In de middag zijn er ‘open muzieklessen’ en kun je een kijkje komen nemen bij de lessen ‘handenarbeid’, ‘saxofoon ensemble’ en ‘dwarsfluit ensemble’. Later in de week vinden er ook openbare lessen plaats bij bijvoorbeeld ‘muziek en bewegen’, ‘popkoor’ en ‘striptekenen’. Het volledige overzicht vind je op de website van ’t Clockhuys.