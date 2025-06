Bijzondere waarnemingen tijdens Week van de Biodiversiteit

Foto: Adri Akkerman en Hilly Kreuzen

Het Groningse koppel Hilly Kreuzen en Adri Akkerman is de winnaar van de challenge ‘Scoor de Soort’ tijdens de Week van de Biodiversiteit in de gemeente Groningen.

Het tweetal deed in vijf dagen tijd 551 waarnemingen van 412 soorten planten en dieren. In totaal werden bijna 5.500 waarnemingen gedaan van 1251 soorten. De Week van de Biodiversiteit is een initiatief van de gemeente Groningen en acht natuur- en milieuorganisaties die samenwerken onder het manifest ‘Groningen Groen!’.

Grietsje Mulder ontving de prijs voor de Meest Bijzondere Soort. Zij legde bij de Mikkelhorst in Haren een paringswiel van tengere grasjuffers op de gevoelige plaat vast. Dit insect komt zelden binnen de gemeente voor. Een paringswiel is een duidelijk teken van voortplanting.

Opvallend was dat de deelnemers nauwelijks dagvlinders hebben kunnen registreren. Bioloog en jurylid Rick Middelbos: ‘Mensen houden van vlinders, dus het viel echt op dat er nauwelijks registraties van dagvlinders werden gedaan gedurende de challenge. Dat past helaas in de zorgwekkende trend van de afgelopen jaren, waarin we een enorme afname van dagvlinders zien.’

Door uitdagingen als ‘Scoor de Soort’ raken mensen niet alleen meer betrokken bij de natuur, maar leveren ze ook waardevolle data op. Die informatie komt terecht in de Nationale Databank Flora en Fauna en wordt gebruikt door ecologen en gemeenten. Deze gegevens kunnen helpen om effecten van maatregelen zichtbaar te maken, zoals bij de aanleg van bloemrijke bermen, nieuwe parken en faunatunnels en het bepalen van goed maaibeleid

De challenge vond plaats tijdens de Week van de Biodiversiteit, een initiatief van de gemeente Groningen en acht natuur- en milieuorganisaties die samenwerken onder het manifest ‘Groningen Groen!’