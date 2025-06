Bij GEO in Garmerwolde is iedereen welkom: “Ook voetballers uit Meerstad en Lewenborg”

Bij voetbalvereniging GEO in Garmerwolde is iedereen welkom. Dat benadrukt voorzitter Arjan Leijssenaar naar aanleiding van een commissievergadering op het Stadhuis afgelopen woensdag, waarin de vereniging ter sprake kwam.

“Ik heb me best wel verbaasd”, reageert Leijssenaar. “Er zijn door raadsleden dingen gezegd die niet kloppen en die ook helemaal niet bij ons zijn geverifieerd. Daarom is het fijn om uit te kunnen leggen dat bij ons iedereen welkom is.” Terug naar woensdagavond. In het Stadhuis werd gesproken over het Masterplan Doorontwikkeling Sportvoorzieningen. Sporthallen en -velden zijn overvol, waardoor er geïnvesteerd moet worden in nieuwe faciliteiten. Het CDA wil graag dat er in Meerstad voetbalvelden worden aangelegd, maar de gemeente kiest voor een sportpark waar voetbalvelden géén onderdeel van zijn.

Dorpsclub verbindt

GroenLinks vindt dat inwoners van Meerstad prima naar Engelbert of Garmerwolde kunnen fietsen om daar te voetballen. Deze discussie leidde tot frustratie bij Groep Staijen. René Staijen merkte op: “Deze plannen zijn ontwikkeld door mensen die geen verstand hebben van de belangrijke plek die een sportclub in een dorp inneemt. Ik woon zelf in Woltersum, een klein dorp. Engelbert is met duizend inwoners ook een klein dorp. Het hebben van een dorpsclub die verbindt, dat valt weg als het een ‘vreemdelingenlegioen’ gaat worden. De sociale cohesie verdwijnt volledig.” Over Garmerwolde voegde hij toe: “GEO heeft in de beginjaren veel Lewenborgers een plek gegeven. Daar was men in het begin blij mee, maar dit sloeg om in tegenzin. Er waren veel Lewenborgers en nog maar weinig Garmerwolders.”

Peter Swart van GroenLinks probeerde de discussie om te draaien: “Door deze constructie kun je zien hoe het in een dorp eraan toegaat, hoe het daar werkt.” Staijen hield voet bij stuk: “Zo werkt het echt niet. Mensen uit een dorp willen wel mixen, maar ‘vreemdelingen’ hebben helemaal geen behoefte om dat te doen. Wij denken dat er in Meerstad-Noord voldoende ruimte is voor voetbalvelden.” Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport was het daar niet mee eens en stelde dat GEO juist blij zal zijn met extra ledenaanwas. “Engelbert krijgt daarnaast met dit plan extra velden. Mocht het storm lopen, dan kunnen we om de vier jaar bijsturen.”

“Als club zijn we blij met nieuwe leden”

Terug naar Leijssenaar, want uit navraag blijkt dat de in de vergadering geschetste situatie niet klopt: “We zijn juist druk bezig met een pr-campagne om bijvoorbeeld inwoners van Lewenborg te wijzen op de kansen die er bij ons liggen. Dus je begrijpt dat wij erg verbaasd zijn door deze uitspraken. Ook de term ‘vreemdelingenlegioen’ werpen wij verre van ons. Als club zijn we blij met nieuwe leden. Natuurlijk moeten leden passen bij de club. Heb je grote stadse ambities, dan heb je bij ons niks te zoeken. Maar wij zijn een gastvrije vereniging. En mocht het niet passen, dan kom je daar vanzelf achter.”

Volgens Leijssenaar neemt het aantal leden uit Lewenborg ook toe. “Ik ben nu een aantal jaren voorzitter, en de ervaringen zijn positief. In het verleden zijn er wel negatievere ervaringen geweest, maar die hadden we ook met leden uit het dorp zelf. Op dit moment zijn we druk bezig met een pr-campagne en zijn we aan het flyeren om onze club op de radar te zetten. Verhalen dat wij de deur dicht zouden doen, die kloppen niet. En uiteraard zijn ook inwoners van Meerstad hier van harte welkom.”