Bezoekersrecord voor Jong Oranje in Euroborg

Voor de uitzwaaiwedstrijd van Jong Oranje tegen Ivoorkust, komende vrijdag in de Euroborg, zijn al meer dan 15.500 kaarten verkocht. Dat meldt FC Groningen op haar website.

We kunnen daarmee nu al spreken van een bezoekersrecord voor een oefenwedstrijd of kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje. Het vorige bezoekersrecord voor een soortgelijk duel werd neergezet op 5 september 2008 tijdens een wedstrijd tussen Jong Oranje en Noorwegen. In het Parkstad Limburg stadion in Kerkrade kwamen destijds 14.139 mensen kijken.

Het absolute bezoekersrecord van een thuiswedstrijd van Jong Oranje staat op 19.814 en werd eveneens gevestigd in de Euroborg. Dit record stamt uit 23 juni 2007, tijdens de EK-finale tegen Servië.

De selectie van coach Michael Reiziger van Jong Oranje telt twee spelers van FC Groningen, namelijk Thom van Bergen en Luciano Valente. Ook Bjorn Meijer, tegenwoordig spelend bij Club Brugge in België, kwam in het verleden uit voor de FC.

Jong Oranje speelt op donderdag 12 juni tegen Finland, op zondag 15 juni tegen Denemarken en op woensdag 18 juni tegen Oekraïne. Daarna volgen eventueel een kwartfinale, halve finale en filale, op zaterdag 28 juni.