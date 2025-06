Bewoners geven IMG een ruim zesje

Foto via Groninger Bodem Beweging

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) krijgt van bewoners in het aardbevingsgebied gemiddeld een 6,6. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar de tevredenheid over de schadeafhandeling.

Aan het onderzoek deden 1301 mensen mee. Zij kregen tussen juni en december 2024 een besluit over hun aanvraag. De gemiddelde scores liggen tussen een 6 en een 6,6. Mensen die geld toegekend kregen, zijn een stuk positiever dan mensen die een afwijzing kregen. Bewoners uit de zwaarst getroffen gemeenten waarderen het IMG lager dan bewoners daarbuiten. Ook mensen die bezwaar maakten of met meerdere instanties te maken hadden, zijn minder tevreden.

Contact via het Serviceloket, de website of steunpunten scoort hoger dan contact via een zaakbegeleider. Dat verschil is vooral zichtbaar bij mensen met een toekenning. Het gaat bewoners vooral om duidelijke uitleg, afspraken nakomen, serieus genomen worden en deskundigheid. Vooral duidelijkheid zorgt voor meer vertrouwen.

Het IMG gebruikt de uitkomsten voor een nieuw dienstverleningsplan. De nadruk ligt daarbij op eenvoudiger processen, persoonlijker contact en betere ondersteuning voor bewoners die dat nodig hebben.