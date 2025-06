Bevrijdingsbos op zoek naar nieuwe bestuursleden

Canadese tieners planten een boom in het Bevrijdingsbos. Foto: Rieks Oijnhausen

Het Bevrijdingsbos is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dat laat voorzitter John van der Woude weten.

“Als we ons in de toekomst op dezelfde manier willen blijven organiseren, dan kunnen we hulp gebruiken van mensen die de handen uit de mouwen willen steken,” vertelt Van der Woude. “Wat we zoeken zijn met name mensen die affiniteit hebben met de thema’s vrijheid en kinderrechten, want het kinderrechtenpad loopt namelijk door het Bevrijdingsbos.”

“We merken dat mensen het druk hebben”

Volgens de voorzitter is het lastig om mensen te vinden: “Dat is heel moeilijk. Wat we merken is dat mensen het druk hebben en daardoor geen tijd hebben voor zulke functies. Daarom hebben we als richtlijn ook aangegeven dat we op zoek zijn naar mensen die tussen de 40 en 60 jaar oud zijn. En natuurlijk, als er iemand van 25 of 30 jaar is die het ontzettend leuk lijkt, dan is diegene van harte welkom. Maar zoals je kunt begrijpen zijn we al een tijdje op zoek, en juist bij dertigers zien we dat zij druk zijn met zich te settelen.”

Evenementen

Volgens Van der Woude wachten er voor de nieuwe bestuursleden verschillende taken: “We gaan je niet in het diepe gooien, we zullen je goed begeleiden. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat je van alles gaat oppakken en organiseren. Door het jaar heen organiseren we verschillende evenementen, bijvoorbeeld rond de nationale Bevrijdingsdag, maar ook rond de Groningse Bevrijdingsdag. En daar hoort ook het leggen van contacten bij: hoe kunnen we onszelf sterker maken? Kortom: het gaat om een gevarieerde functie.”

Bevrijdingsbos

Het Bevrijdingsbos in Groningen bestaat uit 30.000 esdoorns en werd op 5 mei 1995 geopend in aanwezigheid van meer dan tweehonderd Canadese bevrijders en verzetsmensen. Het bos is een eerbetoon en dankbetuiging aan de Canadese veteranen van de Tweede Canadese Infanteriedivisie, die tussen 13 en 16 april 1945 onder leiding van generaal A.B. Matthews de stad hebben bevrijd. Met dit bos wordt de herinnering levend gehouden aan de offers die Canadezen, Polen, Belgen en andere buitenlandse militairen en de Nederlandse verzetsstrijders voor de vrijheid brachten. Door het bos loopt ook een pad met grote stenen uit tien verschillende landen, waarop de Tien Rechten van het Kind zijn gegraveerd. Het pad eindigt met een steen met het elfde recht: het recht van het kind om vrij en zonder angst buiten te kunnen spelen.

Mensen die op zoek zijn naar meer informatie, of contact willen leggen, kunnen terecht op deze website.