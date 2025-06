Beschildering tijdelijke Visserbrug onthuld (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij de tijdelijke Visserbrug is zaterdag een bijzondere schildering onthuld. De onthulling vond plaats ter ere van het veertigjarig bestaan van buurtvereniging Het A-Kwartier.

Vanaf 17.00 uur vond een feestelijke bijeenkomst plaats in café De Sleutel. Tijdens de viering werden buurtanekdotes uit de periode van 1985 tot heden aangehaald, en het gedicht ‘Het A-Kwartier’ van Jean Pierre Rawie werd gepresenteerd als een VR-ervaring. Ook was er livemuziek en stond oud-kastelein Bé, voormalig uitbater van buurtcafé Havenzicht, achter de tap.

Het absolute hoogtepunt van het programma was de onthulling van de beschildering op de tijdelijke Visserbrug, waarbij wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) aanwezig was. De schildering toont Het A-Kwartier, met als opmerkelijk detail een eerbetoon aan de vorig jaar overleden brugwachter Henk Landkroon. Landkroon was zonder twijfel de meest bekende brugwachter van Groningen. In de schildering is hij te zien achter een raam van een brugwachtershuisje. De schildering is gemaakt door kunstenaars uit de wijk.