Beroving in Paddepoel, politie zoekt getuigen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de wijk Paddepoel heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een beroving plaatsgevonden. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen.

Het incident vond plaats tussen 02.30 uur en 03.15 uur. “Op het kruispunt van de Jupiterstraat en de Plutolaan is een persoon mishandeld en beroofd”, meldt de politie. “De daders zijn daarna gevlucht.” De politie is zaterdagochtend een buurtonderzoek gestart. Er is met het slachtoffer gesproken, en ook is men in gesprek gegaan met buurtbewoners met de vraag of zij iets gezien of gehoord hadden.

Ondertussen zoekt de politie naar meer informatie. “Mochten we nog niet met u gesproken hebben en u heeft wel informatie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.” De politie kan ook videobeelden van dashcams, videodeurbellen of bewakingscamera’s gebruiken in haar onderzoek. “Hoe onbelangrijk de informatie ook lijkt, elk puzzelstukje kan waardevol voor ons zijn.” Beelden kunnen via deze website gedeeld worden.