Benzine in riool zorgt voor commotie in Haren

Foto: Sander Bolhuis - 112groningen.nl

In Haren is zondagmiddag vermoedelijk moedwillig benzine geloosd in het riool. Bewoners van verschillende woningen aan de Weg voor de Jagerskampen in het dorp roken een onaangename lucht.

Op de meldkamer van de hulpdiensten kwam rond 13.00 uur een telefoontje binnen over een vermeende gaslucht die geroken werd. Daarop werd de Harense brandweer gealarmeerd, die met een tankautospuit ter plaatse kwam. “In meerdere woningen werd een vreemde lucht geroken en bewoners vermoedden dat het om een gaslucht ging,” vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Je kunt je voorstellen dat zoiets voor enige commotie zorgt. Omdat er in de eerste melding gesproken werd over een gaslucht, kwam ook Enexis ter plaatse. Uit het gezamenlijke onderzoek bleek dat het niet om aardgas maar om een benzinelucht ging. Deze damp was terechtgekomen in verschillende woningen.”

Mollema vervolgt: “We hebben in de straat meerdere rioolputten opengemaakt. Uit metingen bleek dat er geen sprake was van gevaarlijke waardes. De woningen hoefden daarom niet ontruimd te worden.” Hoe de benzine in het riool terecht is gekomen, is onduidelijk. Maar volgens de woordvoerder komt een dergelijke substantie niet vanzelf in het stelsel terecht, wat doet vermoeden dat het om een moedwillige actie gaat. “Als brandweer zijn wij inmiddels teruggekeerd naar de kazerne. De situatie moet zich vanzelf oplossen. Ik denk dat een goede regenbui een remedie kan zijn, wat ervoor zal zorgen dat het riool goed wordt doorgespoeld en de lucht verdwijnt.”