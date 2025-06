Beelden mislukte overval op tankstation opnieuw in Opsporing Verzocht

Foto's via Politie/Rick ten cate

De politie laat dinsdagavond in Opsporing Verzocht opnieuw de beelden zien van een mislukte overval op een tankstation aan de Rijksweg.

Twee weken terug besteedde het AVROTROS-programma ook al aandacht aan de overval, maar de zaak is nog niet opgelost. Daarom komt deze opnieuw aan bod.

De overval vond plaats op zaterdag 5 april rond 23.00 uur. Een man liep toen het tankstation binnen, hield de schuifdeur open met een steen en bedreigde de medewerker met een machete. Hij maakte niets buit en ging er zonder geld of goederen vandoor, mogelijk richting de Steiger.

De dader is nog altijd spoorloos. De politie hoopt dat nieuwe tips binnenkomen na de uitzending van dinsdagavond. Ook mensen met camerabeelden uit de omgeving van de Rijksweg rond dat tijdstip kunnen contact opnemen. Dat kan via de opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Opsporing Verzocht is dinsdagavond rond 20.25 uur te zien op NPO2.