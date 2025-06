Bedenker pizza-automaten wordt nieuwe commercieel directeur van FC Groningen

Foto via FC Groningen

FC Groningen krijgt per 1 juli een nieuwe commercieel directeur. Jordi Hillenga treedt dan toe tot de clubleiding.

De inmiddels 28-jarige Hillenga werd op jonge leeftijd bekend door de pizza-automaat die hij bedacht. De eerste automaat kwam in 2015 bij de Jumbo in de Euroborg. In 2017 startte een proef met pizza-automaten op NS-stations en tankstations en Hillenga exporteerde het concept vervolgens naar het buitenland. Later kwam zelfs een versie op de markt waarop mensen spelletjes konden spelen terwijl ze wachtten op hun pizza.

Met de automaat ontving Hillenga meerdere prijzen. Daarna ging Hillenga aan de slag bij Ziengs Schoenen en haar dochterbedrijf Scapino.

Nu maakt hij de overstap naar FC Groningen. Daarmee wordt Hillenga ook meteen lid van de directie. Die is vanaf nu vierhoofdig: directievoorzitter Frank van Mosselveld, operationeel directeur Marc-Jan Oldenbandringh en de woensdag gepresenteerde technisch directeur Mo Allach.