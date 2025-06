Be Quick 1887 versterkt zich op de valreep met Musteba Albadawi en Max Oogink

Foto Andor Heij: Be Quick - Buitenpost

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft zich op de valreep nog versterkt met twee spelers.

De 26-jarige middenvelder Musteba Albadawi komt over van de nieuwbakken vierde divisionist PKC’83. Ook werd de 24-jarige aanvaller Max Oogink van tweedeklasser Forward aangetrokken.

Verdediger Julian Vos vertrekt bij Be Quick. Vos gaat naar derde divisionist Harkemase Boys.

Petrit Hoxhaj wordt assistent-trainer van Be Quick. Hoxhaj speelde profvoetbal bij Veendam en later was hij actief bij diverse top amateurclubs.

De overschrijvingstermijn bij de amateurclubs is inmiddels voorbij. Alleen profvoetballers kunnen zich nog bij amateurclubs melden.