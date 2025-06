Be Quick 1887 haalt vijf nieuwe spelers en trekt assistent-trainer aan

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - Heerenveense Boys

Eersteklasser Be Quick 1887 heeft voor volgend seizoen vijf nieuwe spelers aangetrokken. Ook de technische staf werd verder ingevuld.

Rind Vlieg komt over van IJsselmeervogels. Hij is daar doelman van het O-21 elftal. Van stadgenoot Velocitas 1897 komen de verdedigers Jamal Fadili en Haitham Elnabty.

Middenvelder Filip Peters keert terug bij Be Quick na een studie in Amerika. Pim Veltink, ook middenvelder, komt over van tweedeklasser Annen.

Jorrit Smink wordt de nieuwe assistent-trainer bij Be Quick. Hij stond afgelopen seizoen aan het roer bij tweedeklasser Forward.