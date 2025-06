Basisschoolkinderen Beijum ‘flitsen’ automobilisten voor meer veiligheid

Foto: Google Maps

Leerlingen van basisschool Dom Helder Camara hebben afgelopen week op de Amkemaheerd in de wijk Beijum een snelheidscontrole gehouden. De actie vond plaats in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, VVN. Tijdens de controle werden automobilisten geattendeerd op hun rijgedrag.

De snelheidscontrole vond plaats in de buurt van de school. Vrijwilligers en leerlingen uit groep 7 en 8 maten met een lasergun de snelheid van passerende auto’s. Bestuurders die te hard reden – op de Amkemaheerd geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur – kregen een bordje met de tekst ‘Te hard’ te zien. Wie zich wel aan de snelheid hield, werd beloond met een dankbetuiging: een bordje met ‘Bedankt!’.

Ongelukken op wijkring

De Amkemaheerd maakt samen met de Emingaheerd deel uit van de wijkring van Beijum, een weg waar de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken plaatsvonden. Cijfers laten zien dat er sinds januari 2020 ongeveer veertig ongelukken waren, waarbij achttien personen gewond raakten en één dodelijk slachtoffer viel. Hoewel de gemeente maatregelen heeft genomen – zoals het verminderen van oversteeklocaties, het beter zichtbaar maken van bestaande oversteken, extra verlichting en snelheidsremmende aanpassingen – vertellen buurtbewoners dat er nog te vaak te snel wordt gereden op de weg. De snelheidscontrole met de kinderen benadrukt dan ook de noodzaak van een aangepast rijgedrag.

Betrokkenheid kinderen is cruciaal

VVN organiseert de snelheidsactie jaarlijks op veertig locaties verspreid over de provincie Groningen. Dit jaar deden voor het eerst ook basisscholen mee, wat de actie een extra dimensie gaf. De betrokkenheid van de kinderen is cruciaal, benadrukt VVN. Zij behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers en hun onvoorspelbare gedrag vraagt extra aandacht van automobilisten, zeker in de omgeving van scholen.

Gedeputeerde Erik Jan Bennema (VVD): “Deze actie helpt bij het vergroten van bewustwording”

Ook gedeputeerde Mobiliteit Erik Jan Bennema (VVD) hielp mee met de snelheidscontrole. “Kinderen fietsen en lopen vaak dagelijks van en naar hun school. Maar ook buiten schooltijd is het schoolplein een aantrekkelijke plek,” aldus Bennema. “Deze actie helpt bij het vergroten van de bewustwording onder automobilisten. Ze zijn zich er extra van bewust dat ze door het leefgebied van kinderen rijden. Daar hoort een aangepaste snelheid bij, zodat je beter kunt anticiperen op onvoorspelbaar gedrag.”