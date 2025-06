AZ eerste tegenstander FC Groningen in nieuw seizoen

Foto: Arend Jan Wonink

In het nieuwe competitieseizoen is AZ de eerste tegenstander van FC Groningen. Dat heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

De wedstrijd wordt op zondag 10 augustus in Alkmaar gespeeld. Dat FC Groningen het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd begint, is mede op verzoek van de Groningse eredivisieclub. De grasmat in de Euroborg werd vorige week nog gebruikt voor interlandwedstrijden van het Nederlands elftal en Jong Oranje. Daarna kon er pas nieuw gras worden ingezaaid, waar dit in andere stadions al eerder kon gebeuren.

De aanvangstijd van de wedstrijd is om 14.30 uur. De KNVB geeft aan dat dit tijdstip mogelijk nog wordt aangepast vanwege de UEFA-programmering waar AZ in actief is. De eerste speelronde van het nieuwe seizoen begint op vrijdag 8 augustus met de wedstrijd Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles. Het volledige speelschema wordt woensdag bekendgemaakt. In eerste instantie gaat het nog om een concept waar bezwaren tegen kunnen worden ingediend. Volgende week volgt de definitieve versie.

Voor FC Groningen begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen op zaterdag 28 juni. Dan wordt er in Oostwold een oefenwedstrijd tegen VVS Oostwold gespeeld. In de weken die daarop volgen staan er oefenwedstrijden op het programma tegen SV Bedum, VAKO en FC Emmen. Maandag maakte FC Groningen bekend dat alle seizoenkaarten voor het aanstaande seizoen uitverkocht zijn.