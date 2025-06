Automobilist vliegt uit de bocht en rijdt lantaarnpaal omver

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een personenauto is in de nacht van vrijdag op zaterdag fors beschadigd geraakt bij een eenzijdig verkeersongeluk op de Antwerpenweg. De bestuurder is behandeld in een ambulance. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 02:00 uur. “De automobilist kwam vanaf de Bornholmstraat en reed in de richting van de Duinkerkenstraat,” vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak vloog de bestuurder uit de bocht. Daarbij werd een lantaarnpaal uit de grond gereden en kwam de auto in een groenstrook tot stilstand.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben de automobilist in de ambulance aan diens verwondingen behandeld.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto weggesleept. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het incident betrokken.