Automobilist slaat over de kop bij Glimmen

Foto: 112groningen.nl

Een automobilist is zaterdagochtend over de kop geslagen bij een verkeersongeluk op de Zuidlaarderweg in Glimmen. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

Het incident gebeurde rond 11.00 uur. De bestuurder reed in de richting van Noordlaren. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist, in een bocht, de controle over de auto kwijt. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop. Aanvankelijk werd vermoed dat de automobilist bekneld was geraakt in het voertuig. Daarom werden, naast de politie en een ambulance, ook de brandweer opgeroepen. Uiteindelijk bleek de bestuurder op eigen kracht uit de auto te kunnen komen. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Vanwege het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de fors beschadigde auto weggesleept.