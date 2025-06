Auto uitgebrand aan Tjerk Bolhuisstraat

Foto: Patrick Wind, 112groningen

Aan de Tjerk Bolhuisstraat in de Oosterparkwijk is in de nacht van woensdag op donderdag een auto compleet uitgebrand. Dat meldt 112groningen.

De auto stond deels onder een woning. Ook de woning raakte beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de fotograaf stond een jaar geleden op hetzelfde adres ook een auto in brand.

Afgelopen nacht stonden aan de De Klerkstraat in de wijk De Hunze twee gekoppelde garages in brand. Door een snelle inzet wist de brandweer het vuur te beperken tot de beide garages. Of er enig verband bestaat tussen de twee branden is niet bekend. De politie doet onderzoek naar beide branden.