Agressief persoon gaat winkelbeveiliger te lijf in binnenstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een persoon is zaterdag in het begin van de avond gearresteerd in een warenhuis aan de Guldenstraat wegens het mishandelen van een winkelbeveiliger. Dat meldt een nieuwsfotograaf.

Het incident gebeurde rond 17.50 uur. “Deze persoon bezocht samen met een kompaan de winkel”, vertelt fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Winkelbeveiligers hadden het duo direct in de smiezen omdat ze naar alle waarschijnlijkheid onder invloed waren. Om problemen te voorkomen werden de twee naar buiten gestuurd. Toen ging het mis. Een van hen ging een beveiliger te lijf waarbij een worsteling ontstond.”

Met hulp van meerdere beveiligers kon de persoon onder controle worden gebracht en uiteindelijk worden aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. De situatie trok volgens de fotograaf veel bekijks.