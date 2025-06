Afval en menstruatie, wat hebben deze twee met elkaar te maken?

Gemeente Groningen lanceerde op 5 mei de campagne ‘Ongesteld zijn, Duurzaam doen. Een campagne die de vrouwelijke inwoners van de gemeente moet aanzetten tot het gebruik van ‘duurzame’ menstruatieproducten.

De gemeente wil via deze campagne in gesprek met inwoonsters over duurzamere menstruatieproducten. De campagne trapte af met 500 coupons voor gratis duurzame menstruatieproducten. Op deze manier kunnen vrouwelijke inwoners deze producten vrijblijvend uittesten. De campagne verliep voortvarend en de 500 coupons waren zo op, maar de campagne stop niet. Op het moment kun je via de site nog een gratis product aanvragen.

Afval en menstruatie

Duurzamere menstruatieproducten zijn een grote stap vooruit in de omgang met het afvalprobleem. Volgens Tim van den Vendel (GroenLinks) zijn voor alle afvalsoorten campagnesoorten nodig, dus ook voor het menstruatie-afval. Dit afval vormt namelijk een groot gedeelte van het afval dat niet recyclebaar is.

Deze campagne zorgt voor afvalpreventie: gebruik je duurzame producten, dan zorg je dat er helemaal geen afval ontstaat. Daarnaast is de campagne zeer vrijblijvend. Past het bij je, dan gebruik je het. Is dit niet het geval, dan laat je het links liggen.

Duurzame menstruatieproducten

Marjon Feenstra, gynaecoloog in opleiding, vertelt dat er vier soorten duurzame menstruatieproducten zijn: de cup, de disc, het menstruatie-ondergoed en het wasbaar maandverband. Deze verschillende producten hebben elk zo hun eigen voordelen. Ze zijn veilig in het gebruik, gemaakt van lichaamsvriendelijk materiaal en vangen gemiddeld meer bloed op dan de traditionele menstruatieproducten.

Zij raadt alle vrouwen aan om het er met elkaar over te hebben. Ze zegt dat je vooral producten moet uitproberen om te zien of ze bij je passen.