Afschaffing slavernij herdacht op Grote Markt met kransen en twee minuten stilte

Burgemeester Kamminga en wethouder Molema leggen een krans (foto: Rieks Oijnhausen)

Op de Grote Markt is maandagavond de afschaffing van de Trans-Atlantische Slavernij herdacht. Er werd muziek gemaakt, toespraken gehouden, om 20.00 uur werden twee minuten stilte gehouden en vervolgens hebben verschillende aanwezigen kransen gelegd, waaronder de kersverse burgemeester Roelien Kamminga.

Tijdens de herdenking staat Groningen stil bij de trans-Atlantische slavenhandel: van de 15e tot de 19e eeuw haalden Europese handelaren tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika en brachten hen naar Amerika waar ze verhandeld werden en gedwongen te werken.

Derde keer

Het is de derde keer dat Groningen op deze manier de slavenhandel herdenkt en de eerste keer dat de herdenking op de Grote Markt plaatsvindt. Voorgaande jaren gebeurde dit op de Ossenmarkt.

Dinsdag 1 juli is Keti Koti (letterlijk: ketenen verbroken). Op deze dag vieren Suriname en de Caraïben de afschaffing van de slavernij. Op zaterdag 7 juli vindt de vierde editie van het Keti Koti Festival plaats in de Stad. Kijk voor het gehele programma op deze website.

Excuses

In het voorjaar van vorig jaar heeft voormalig burgemeester Koen Schuiling (VVD) excuses gemaakt voor de rol die het toenmalige gemeentebestuur had in het slavernijverleden. Aanleiding voor de excuses is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar het slavernijverleden van onze gemeente. Daaruit bleek dat de voorgangers van de huidige burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden duidelijk hebben geprofiteerd van de slavernij en slavenhandel.