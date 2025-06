foto: Patrick Wind - 112Groningen.nl

Twee voertuigen zijn maandagavond op elkaar gebotst op de afrit van de N46 richting Ringweg Oost bij Groningen. Beide voertuigen moesten worden weggesleept door een bergingsbedrijf.

Volgens 112 Groningen zijn hulpdiensten ter plaatse gekomen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen