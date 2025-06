Adviezen om eind te maken aan overlast en grensoverschrijdend gedrag in uitgaansgebied

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Extra cameratoezicht in de Papengang , bestrijding van grensoverschrijdend gedrag en voorkomen van overdadig drank en drugsgebruik. Dat zijn enkele van de adviezen aan de gemeente om het uitgaansgebied in de binnenstad veiliger te maken.

Vooral in de tweede helft van de nacht is er in het uitgaansgebied sprake van toenemend geweld, seksueel overschrijdend gedrag en intimidatie. Dit gedrag en het middelengebruik lijkt in Groningen groter dan in andere steden. Er is niet meer geweld maar de incidenten zijn ernstiger.

De omgeving moet ook schoner worden, concluderen de onderzoekers. Rotzooi op straat zorgt er ook voor dat er ongewenst gedrag vertoond wordt. De politie zou ook de straatverlichting moeten kunnen bedienen om onveilige situaties te voorkomen. Mensen werkzaam in het gebied moeten meer over elkaars werk weten. Het personeel moet getraind worden op het gebied van gedrag en middelengebruik. De onderzoekers adviseren duidelijk te maken wat toelaatbaar gedrag is en wat niet en dat duidelijk naar buiten te communiceren,

Er zijn al enkele maatregelen ingezet zoals horecastewards, meer overleg tussen partijen die werkzaam zijn in het gebied en trainingen voor het personeel.