Acht jaar cel geëist tegen Stadjer (22) voor schietpartijen in Stad en Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie heeft acht jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit Groningen. Dat meldt DvhN dinsdagmiddag. Hij wordt verdacht van twee schietincidenten in de zomer van 2023, in Hoogkerk en aan de Friesestraatweg.

In juni 2023 zou de man op de Arteveldestraat in Hoogkerk meerdere keren hebben geschoten vanuit een rijdende scooter. Een maand later zou hij een neef hebben beschoten aan de Friesestraatweg. In beide gevallen raakte wonderwel niemand gewond.

Na het eerste incident werd de Stadjer kort vastgehouden. In februari 2024 werd hij opnieuw gearresteerd. Toen werd ook zijn rol bij de eerdere schietpartij duidelijker.

Justitie verwijt de man dat hij twee keer een vuurwapen gebruikte op klaarlichte dag, met veel getuigen. Het OM vindt dat de man geen verantwoordelijkheid neemt en vraagt, naast de hoge celstraf, om toezicht na detentie.

De advocaat van de verdachte vraagt vrijspraak. Hij vindt dat er onvoldoende bewijs is en dat ook andere verdachten in beeld hadden moeten komen. Dat terwijl er kruitsporen op kleding van de man zaten na het tweede incident en er DNA van de man op het gebruikte vuurwapen zat.

De rechtbank doet op 8 juli uitspraak tegen de 22-jarige Stadjer. Twee minderjarige jongens die ook verdacht werden van betrokkenheid bij het schieten in Hoogkerk zijn inmiddels vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat zij hebben meegewerkt aan het geweld. Wel kregen zij voorwaardelijke straffen voor eerdere feiten.