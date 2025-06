Gemeente Groningen blijft verstokt met meeste rokers van Nederland

In de provincie Groningen rookt nog altijd zo’n negentien procent van de volwassenen. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2024. Sinds 2020 is dit percentage in de provincie niet meer gedaald. De gemeente Groningen is zelf de meest verstokte rookgemeente van Nederland.

Meer vapen dan roken

Het aantal rokers onze gemeente nam toe in de afgelopen jaren: waar in 2022 nog 20,1 procent van de Stadjers rookte of vapete, was dat in 2024 22,5 procent. Daarmee gaat Groningen als gemeente landelijk aan kop en staat het ruim een procent of meer voor op Rotterdam, Amsterdam en Kerkrade.

Vooral in het centrum en de noordelijke stadswijken wordt flink gepaft en gevaped. In de binnenstad steekt dertig procent van de inwoners wel eens een sigaret op of lurkt aan een e-sigaret. In Haren wordt daarentegen heel weinig gerookt.

De toename van het aantal ‘rokers’ komt vooral door het gebruik van e-sigaretten (vapes) gestegen, stelt de GGD Groningen. In vier jaar tijd is het aantal volwassen vapers verdubbeld: van twee naar vier procent.

Meer drugs, minder drank

Het gebruik van cannabis in de provincie is iets gedaald. Maar het gebruik van andere drugs is juist flink gestegen. Vooral bij mensen van 18 tot en met 34 jaar. In die groep is het drugsgebruik in acht jaar gestegen van vijftien naar twintig procent.

Alcoholmisbruik in de provincie als geheel is afgenomen. In 2012 dronk nog 23 procent van de volwassen Groningers overmatig alcohol. In 2024 is dat 14 procent. Ook in onze gemeente waren minder overmatige alcoholgebruikers. Dat is nu gelijk aan het landelijk gemiddelde.