CDA wil alsnog eigen voetbalclub voor Meerstad: ‘Fout gemaakt door geen plek te reserveren’

Foto Andor Heij. Sportpark Engelbert

Meerstad moet een eigen voetbalclub krijgen, vindt de raadsfractie van het CDA. De partij dient er woensdag een motie voor in. De CDA-fractie vindt dat de gemeente een fout heeft gemaakt in de planning van de wijk, door geen ruimte in te plannen voor sportvelden in Meerstad. Een gedeeltelijke oplossing door uitbreiding in Engelbert is volgens de fractie niet genoeg.

De burgemeester en wethouders praten komende woensdag met de raad over de sportplannen van het gemeentebestuur voor de komende vijftien jaar. Er komen veel nieuwe sporthallen, sportzalen en blaashallen bij. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe hockeyvelden, tennisbanen, padelbanen en voetbalvelden.

Die nieuwe voetbalvelden komen niet in Meerstad zelf. In het nabijgelegen Engelbert wordt het aantal sportvelden wel uitgebreid, met het oog op aanwas uit de jongste wijk van Stad. Onterecht, meent CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Een wijk is meer dan een verzameling stenen. In Meerstad is een fout gemaakt door geen plek te reserveren voor een voetbalvereniging. Die fout wordt helaas niet volledig hersteld in dit programma.”

De CDA-fractie ziet zich daarin gesteund door de KNVB, die al eerder kritiek uitte op de gemeentelijke toekomstplannen. Uitbreiding in Engelbert is volgens De Haan onwenselijk: “Een vereniging in Engelbert groter maken dan vier velden is niet realistisch. Voor de sociale samenhang en de nabijheid van een club voor duizenden kinderen vinden wij het niet meer dan logisch om in Meerstad zelf ruimte te reserveren voor een eigen vereniging.”