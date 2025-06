GVAV Rapiditas speelt finale voor plek in tweede klasse tegen SC Stadspark

Foto: Andor Heij. Clayton Bonevatia van GVAV stuit op Twedo doelman Ryan Assen.

GVAV Rapiditas won in de nacompetitie pinkstermaandag thuis van Twedo en speelt in de finale voor een plek in de tweede klasse tegen SC Stadspark. Groen Geel degradeerde.

GVAV en Twedo speelden beide voor handhaving in de tweede klasse en wellicht dat door de zenuwen het voor rust erg matig was. GVAV kreeg wel de beste kansen. Zo dook Clayton Bonevacia al na drie minuten op voor Ryan Assen, maar de Twedo doelman stopte de bal met de voet.

Bram Vuuregge van Twedo mikte kort daarna net voorlangs. GVAV kreeg voor rust nog twee mogelijkheden. Een inzet van Achraf Charfi werd van de lijn gehaald en Bonevacia schoot vanuit een moeilijke hoek op de buitenkant van de paal.

Doelpunten

Na rust kwam Twedo in de 52e minuut op voorsprong. Iwan Immink bediende Mauro Koops die raak schoot. Dik vijf minuten later stond het gelijk toen Bonevacia de bal in de verre hoek knalde.

Gouden wissels

GVAV was na de pauze beter en kwam in de 73e minuut op voorsprong. Assen kreeg een schot van invaller Sverre Beijl niet onder controle en de andere invaller, Sem Poelstra tikte binnen: 2-1. Poelstra maakte in de 79e minuut ook de tweede. Hij liep een voorzet van Bonevacia met de borst over de doellijn: 3-1.

Opluchting

“Opluchting is de goede bewoording”, lachte GVAV trainer Anne Semplosius na afloop. “Maar de overwinning was wel terecht, zeker op basis van de tweede helft”. GVAV speelde vorig jaar nog eerste klasse en zag het grootste deel van de selectie verdwijnen. “Maar voor volgend seizoen ziet het er goed uit”, aldus Semplonius. “We hebben 38 spelers voor de eerste en tweede selectie. Dus we willen graag in de tweede klasse, volgend jaar op zaterdag, blijven”. GVAV maakt namelijk de overstap van het zondag naar het zaterdagvoetbal.

Sterspeler weg

De selectie blijft grotendeels intact, maar sterspeler Bonevacia gaat naar Heerenveen O-21. “Dat heb ik aan mezelf te wijten”, zei Semplonius. “Ik ben assistent-trainer van Heerenveen O-21. Er stonden al diverse clubs aan Clayton te trekken, dus ik ben blij dat ik hem bij een BVO kon onderbrengen”.

Na de wedstrijd werd bekend dat SC Stadspark de tegenstander is van GVAV in de finale. “We hebben in het voorjaar tegen ze geoefend, maar toen waren er veel spelers op vakantie. Maar inzet, energie en intensiteit is erg belangrijk in dit soort wedstrijden”.

GVAV Rapiditas – Twedo 3-1. 52. Mauro Koops 0-1. 58. Clayton Bonevacia 1-1. 73. Sem Poelstra 2-1. 79. Sem Poelstra 3-1. Scheidsrechter: Melchior Knol. Toeschouwers: 250.

Ook Stadspark in de finale

De tegenstander in de finale voor een plek in de tweede klasse is dus SC Stadspark, dat via de nacompetitie hoopt te promoveren naar de zondag tweede klasse. De Groningers wonnen maandagmiddag in het Friese Noordwolde met 3-1 van Olyphia.

Stadspark speelde een groot deel van de wedstrijd met tien man door rood voor Tiuri Schieving na een klein kwartier. Stadspark stond toen al voor door Winston Bent.

Ondanks de man minder breidde Stadspark de score na rust uit tot 0-3 via Cedwin Tel en nogmaals Bendt. Yvar Lem deed nog wat terug voor Olyphia.

Waar de finale tussen Stadspark en GVAV wordt gespeeld is nog onbekend.

Groen Geel degradeert

Groen Geel (zondag) verloor in de strijd tegen degradatie met 4-2 van Old Forward uit het Drentse Wilhelminaoord. Dat betekent dat Groen Geel na één jaar vierde klasse weer afdaalt naar de vijfde klasse, de kelder van het amateurvoetbal.

Omlandia

De finale speelplek van Omlandia aanstaande zaterdag voor een plek in de derde klasse is bekend. Dat is het complex van Harkemase Boys. De tegenstander is Foarut uit het Friese Menaldum.