Duizenden euro’s voor nieuwe binnenverlichting Martinikerk zijn binnen

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

Met een inzamelingsactie heeft de Martinikerk 25.000 euro opgehaald voor nieuwe, duurzame verlichting in het kerkgebouw.

De Martinikerk startte de actie eind april. De afgelopen dagen spande her erom of het streefbedrag zou worden gehaald: zondag stond de teller op 20.000 euro. Een eindsprint in donaties zorgde er dinsdag voor dat er 25.110 op de donatieteller stond.

Met het geld wordt de kapot en verouderde verlichting vervangen. De lampen knipperden en verstoorden de sfeer tijdens concerten en evenementen. Ook de eeuwenoude secco’s en kunstwerken van Egbert Modderman waren slecht zichtbaar. De totale kosten van het project bedragen 110.000 euro. De resterende 85.000 euro wordt betaald met steun van fondsen, bedrijven en andere organisaties.

Het is de bedoeling dat de nieuwe verlichting voor eind augustus in de Martinikerk hangt. De actie staat los van de plannen van de gemeente om de Martinitoren opnieuw te verlichten aan de buitenzijde. Als het goed is, wordt ook deze verlichting deze zomer geplaatst.