Zwaardvechters kruisen de degens in De Brug: “Fantastisch dat dit toernooi hier plaatsvindt”

Foto: Wouter van der Maden

In sporthal De Brug aan de Donderslaan vond zaterdag het nationale HEMA-kampioenschap zwaardvechten plaats. Een sport die de laatste jaren sterk in opkomst is.

“HEMA staat voor Historical European Martial Arts”, vertelt voorzitter Thijs Huisman van MARS. De vereniging is behalve in Groningen ook in Zwolle gevestigd. “Deze vorm van Middeleeuws zwaardvechten, waarbij de nationale kampioenschappen zich vandaag op het langzwaard richten, wint in ons land steeds meer aan populariteit. Er zijn nu ongeveer duizend beoefenaars. Als MARS hebben wij honderd leden die deze sport beoefenen.” De sport voert terug naar de Middeleeuwen. “In de Middeleeuwen waren er zwaardmeesters actief die aan het hof van een koning of een edele dienden. Zij gaven les in het zwaardvechten. Ze waren zo slim om hun technieken vast te leggen in manuscripten.”

Manuscripten zijn afgestoft

Deze manuscripten zijn in de jaren negentig afgestoft en tevoorschijn gekomen. “Aan de hand van deze beschrijvingen is begonnen om de zwaardkunst van vroeger te reconstrueren. Daar is een sport uit ontstaan, een wedstrijdsport. En het resultaat daarvan zie je hier vandaag in de sporthal. We hebben het overigens over een jurysport. Deelnemers nemen het in één tegen één tegen elkaar op. Een wedstrijd duurt drie minuten. In deze 180 seconden moet je proberen om zoveel mogelijk punten te behalen die toegekend worden door juryleden. Uiteindelijk gaat de beste met de prijs naar huis.”

“Zwaarden zijn niet scherp”

De sport klinkt nogal gevaarlijk. Toch valt dat volgens Huisman mee. “De kleding die we dragen is geïnspireerd op de kleding die in de schermsport wordt gedragen. Het enige verschil is dat we niet met ‘dunne prikkertjes’ vechten. Echter zijn de zwaarden niet scherp. De maskers die we dragen zijn iets sterker, en dat geldt ook voor de kleding. Daarmee kunnen we klappen goed opvangen.”

“Normaal vinden zulke toernooien in het midden of zuiden plaats”

Dat het toernooi in Groningen plaatsvindt is bijzonder. “Normaal vindt dit plaats in het midden of in het zuiden van het land. Maar vandaag een landelijk toernooi in Groningen. We hebben vandaag drie divisies die in actie komen. Het gaat om de tweede, eerste en de damesdivisie. In de tweede divisie bevinden zich langzwaardvechters die nog niet zo lang bezig zijn. En in de eerste divisie bevinden zich de ervaren vechters, de beste vechters van Nederland. De dames mogen zelf kiezen waar ze uitkomen: in hun eigen divisie of in de tweede of eerste divisie.”

Huisman geniet: “Het is een hele gezellige sport. Het is heel sociaal. Het ziet er heftig uit, maar buiten de wedstrijden om gaat het er heel vriendelijk aan toe.”

Luister naar verslaggever Wouter van der Maden in gesprek met Thijs Huisman die uitlegt wat er zaterdag gebeurt in sporthal De Brug: