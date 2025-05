Zuiderplantsoen gaat komende donderdag open: “Openingsfeest in september”

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Het Zuiderplantsoen gaat komende donderdag 8 mei rond 16.00 uur open voor het publiek. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de aanleg van het park.

Met de aanleg werd in september begonnen nadat de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg open ging voor het verkeer. “Het nieuwe park loopt van de Hereweg tot aan het Oude Winschoterdiep”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “Het omvat de twee oude gedeeltes van het Sterrebos, de tuin rond het gebouw van DUO en een nieuw buurtpark tussen de Oosterpoort en De Linie. In het park is autoverkeer niet welkom.” In de afgelopen periode zijn er verschillende wandel- en fietspaden aangelegd. “Het park is vanaf donderdag nog niet volledig gebruiksklaar. Zo kun je in de eerste weken het onlangs ingezaaide gras nog niet betreden. Je kunt nu dus nog niet een potje voetballen of gezellig barbecueën.”

Zuiderplantsoen laat de geschiedenis zien

Bij de inrichting van het Zuiderplantsoen hebben de ontwerpers zich als doel gesteld om de rijke historie van het gebied zichtbaar te maken. “Het park ligt op het noordelijke puntje van de Hondsrug, een markante zandrug die zich uitstrekt door Drenthe en Groningen. De Hondsrug is een rug van zo’n zeventig kilometer lang, bestaat uit keileem, en is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. Dit is zichtbaar gemaakt door zwerfkeien in het park te plaatsen. Deze keien zijn indertijd door het ijs meegevoerd en zijn aangetroffen bij het uitgraven van de verdiepte ligging.” Aan de zuidelijke rand van het park is een linie zichtbaar die vanaf de zeventiende eeuw gefungeerd heeft als verdedigingslinie voor aanvallen vanuit het zuiden.

“Voetpad volgt de oorspronkelijke lijnen van het Sterrebos”

In de achttiende eeuw is het Sterrebos aangelegd. In eerste instantie gebeurde dit in de vorm van rechte lijnen die van bovenaf een ster vormden. “Ook deze geschiedenis heeft een plek gekregen door het aanleggen van speciaal gemaakte voetpadtegels. Het pad dat met deze tegels is aangelegd volgt de oorspronkelijke lijnen van het Sterrebos. In het oude Sterrebos zelf zijn, afgezien van de aanleg van het Sterrebospad, geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd.” In de jaren zestig werd de ringweg aangelegd. Het Geheugenbalkon herinnert aan deze periode.

Esperantotunnel

Tegelijk met het Zuiderplantsoen gaat de Esperantotunnel open. De nieuwe tunnel ligt op ongeveer dezelfde plek als waar vroeger de Esperantokruising zich bevond. De Esperantotunnel is onderdeel van het Esperantopad, het grote fiets- en voetpad dat van oost naar west door het park loopt. Andere wandelpaden sluiten hierop aan.

Ondanks dat komende donderdag de afsluitingen verdwijnen, laat het openingsfeest voor het Zuiderplantsoen nog even op zich wachten. Dit gaat plaatsvinden op 13 september. Aanpak Ring Zuid laat weten dat het programma voor dit feest op een later moment bekend zal worden gemaakt.