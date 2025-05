Zorgen over kap zeldzame wintereik in Sterrebos: “Deze boom voegt alles toe”

De wintereik staat nu in het midden van een pad en dreigt te moeten verdwijnen. Foto: ingezonden

De Bomenridders Groningen maken zich grote zorgen over de mogelijke kap van een zeldzame wintereik in het Sterrebos. De organisatie heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen kap.

“Als je het vergelijkt met de zomereik, dan is de wintereik relatief zeldzaam in ons land”, vertelt Jan Pieter Janse van de Bomenridders. “Van de inheemse eiken is meer dan 95 procent zomereik en minder dan vijf procent een wintereik. Wintereiken vind je met name op arme zandgronden in het midden, zuiden en oosten van het land. En je vindt er ook eentje aan de noordzijde van het Sterrebos, bij de Waterloolaan. Een prachtige boom, met een kaarsrechte stam. Deze boom dreigt nu gekapt te worden.”

Nieuwe vergunning nodig?

Op 29 januari 2024 is een kapvergunning aangevraagd en verleend voor acht bomen in het Sterrebos. “Het ging om hazelaars en struiken”, legt Janse uit. “Nu wil men onder deze vergunning deze wintereik kappen. Maar wij twijfelen sterk of dat wel kan. Want van wie is de boom eigenlijk? Rijkswaterstaat claimt dat de deksels van de zuidelijke ringweg en de grond daarbovenop van hen zijn. Mocht dit zo zijn – en daar willen we helderheid over hebben waar de grenzen van eigenaarschap precies liggen – dan staat deze boom op grond die van de gemeente is. Terwijl de kapvergunning indertijd verleend is aan een projectorganisatie in opdracht van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat deze boom nooit op deze manier gekapt kan worden. Dus als je deze boom wilt kappen, zul je een nieuwe vergunning aan moeten vragen. Waar wij uiteraard tegen in beroep zullen gaan.”

Slingerpaadje als alternatief

Wat de Bomenridders betreft kan de boom ook blijven staan. “Er is een pad aangelegd dat nooit in de plannen heeft gestaan. Het gaat om een pad dat gebruikt wordt als doorfietsroute”, aldus Janse. “Terwijl je in deze situatie veel beter een olifantenpaadje of een slingerpaadje had kunnen aanleggen. Op die manier had een scootmobiel er nog prima langs gekund. Maar in dit geval is er een pad aangelegd met stenen verharding met een dikte van veertig tot zestig centimeter. Dit is om de boom heen aangelegd, terwijl je de boomkroon van deze wintereik had moeten respecteren. Dat wil zeggen dat je anderhalve meter rond de stam van de boom niet aanraakt. Daar is in dit geval geen rekening mee gehouden.”

Oude vergunning mogelijk niet rechtmatig

Janse benadrukt: “Het pad hoort er niet, en dat betekent dat deze boom kan blijven staan. Deze boom voegt alles toe wat je wilt. Daarnaast is de oude vergunning niet meer rechtmatig. Er zal dus een nieuw besluit moeten worden genomen.” De bezwaarpapieren zijn inmiddels naar de gemeente gestuurd. De Bomenridders zeggen de situatie nauwlettend te zullen blijven volgen.