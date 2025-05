Zorgen onveiligheid wijkring Beijum nemen weer toe na twee ongelukken op één dag

Foto: Google Maps

In Beijum hebben dinsdag twee ongelukken plaatsgevonden op de Emingaheerd, die onderdeel uitmaakt van de wijkring. De incidenten doen de discussie naar de veiligheid op de ring weer oplaaien.

Het eerste ongeluk vond plaats rond 15.00 uur ter hoogte van de kruising met de Munsterheerd. “Een motorrijder is op een persoon in een scootmobiel geknald die de weg aan het oversteken was”, vertelt Johan Fehrmann van Beijumnieuws. “Door de familie van het slachtoffer word ik op de hoogte gehouden. Je kunt spreken van een zwaar ongeluk waarbij de persoon in de scootmobiel ernstig gewond is geraakt.”

“Ik hoor het gejank van motoren regelmatig”

Rond 16.10 uur vond er op de Emingaheerd een tweede ongeluk plaats, dit keer op de kruising met de Sibrandaheerd. Hier werd een scooterrijder geschept door een automobilist. De scooterbestuurder raakte gewond en moest behandeld worden door medisch personeel. Fehrmann: “De recente ongelukken versterken het gevoel van onveiligheid in de wijk. Het is een discussie die al jaren speelt. En ik moet eerlijk zeggen dat de gemeente niet stilzit. Er zijn bijvoorbeeld diverse drempels geplaatst. Forse drempels waar je echt wel voor moet afremmen. Maar wat ik zie is dat in deze tijd van het jaar, met het fraaie voorjaarsweer, motoren weer de weg opkomen. Als ze zo’n drempel voorbij zijn, gaat de gashendel vol open en remmen ze pas weer af voor de volgende drempel. Ik woon op enkele honderden meters van de ring, en het gejank van de motoren hoor ik regelmatig.”

Gemeente heeft niet stilgezeten

Op de wijkring, die uit de Amkemaheerd en de Emingaheerd bestaat, hebben zich de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken voorgedaan. In 2023 kwam een man om het leven toen hij met zijn fiets een zebrapad over wilde steken. Uit cijfers blijkt dat sinds januari 2020 er rond de veertig ongelukken plaatsvonden, waarbij achttien personen gewond raakten en er één dodelijk slachtoffer viel. De gemeente heeft naar aanleiding van deze incidenten, en door geluiden vanuit de gemeenteraad, niet stilgezeten. Zo is het aantal oversteeklocaties in de wijk verminderd en zijn de bestaande oversteken beter zichtbaar gemaakt. Er is extra verlichting aangebracht en er zijn snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen getroffen.

Kleine rotondes

De fracties van het CDA en de VVD hadden eerder ook gevraagd of het aanleggen van kleine rotondes een oplossing zou kunnen zijn in de wijk. De gemeente heeft dit idee niet direct afgeschoten. “Het zal weliswaar leiden tot het verlagen van de maximumsnelheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid bij kruispunten, maar om het aan te leggen is ruimte en geld nodig. Daarnaast hebben rotondes gevolgen voor de doorstroming van het openbaar vervoer en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Op en rond de wijkring van Beijum is beperkt ruimte beschikbaar, waardoor het veilig inrichten van een rotonde een opgave is. Bij de toekomstige aanpak van kruispunten kunnen we de optie van een rotonde onderzoeken.”

Flitspalen en politiecontroles

Fehrmann: “In de wijk wordt er vanavond bijvoorbeeld geopperd om toch maar flitspalen neer te zetten. Of misschien mobiele flitspalen, omdat naar verloop van tijd iedereen precies weet waar zulke palen staan. En iemand anders die oppert om vaker te gaan handhaven op de wijkring. Deze persoon bezoekt regelmatig het winkelcentrum en ziet dan vaak genoeg mensen die veel te hard voorbij scheuren. Eigenlijk zou de politie op zulke plekken moeten staan om een snelheidscontrole te houden.”

Naar aanleiding van het dodelijk ongeluk in 2023 werd er een petitie gestart die opriep tot aanpassingen. Deze petitie staat nog altijd open en is inmiddels ruim duizend keer getekend.

Verslaggever Willem Poppes maakte vorig jaar een reportage over het onderwerp: