Zonnig en droog weekend gevolgd door wisselvalliger weer

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het weer in Groningen voor komend weekend wordt droog, aangenaam qua temperatuur en gaat gepaard met flink wat zonneschijn. Daarna neemt de kans op neerslag weer toe.

Het wordt zaterdag zomers warm met temperaturen tussen 22 en 25 graden. Er is veel zon, met slechts af en toe wat bewolking. De wind is zwak tot matig en komt overdag uit het zuidwesten. Tegen de avond draait de wind naar noordoostelijke richting.

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 15 graden. Zondag overdag is het opnieuw veelal zonnig. Het wordt iets frisser, met 19 tot 22 graden op de thermometer. De westen- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig.

Maandagochtend wordt de kans op een bui langzaam groter. De zon laat zich wel zien tussen de wolken die deze buien onze kant op brengen. Bij deze buien kan ook een klap onweer klinken. Met een graad of 18 wordt het niet meteen koud. Dinsdag is het eerst droog met geregeld zon, maar ’s avonds en ’s nachts kan opnieuw regen vallen. Het wordt overdag wel een stuk warmer, bij 22 graden.

Ook de rest van de week verloopt tamelijk wisselvallig. In het weekend van 7 en 8 juni zou de zomerwarmte echter zomaar terug kunnen keren.