‘Zondag zon en buien, ook komende dagen niet droog’

Het is de komende dagen verstandig om een paraplu mee te nemen als je op pad gaat. Ook in de nieuwe werkweek blijft de kans op buien namelijk aanwezig.

Zondag is het bewolkt en valt er verspreid over de dag regen. In de middag is er kans op wat zon. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 17 of 18 graden. In de avonduren wordt het droog. Dat geldt ook voor de nacht naar maandag. Het is wisselend bewolkt, maar er valt geen regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Op maandag is er ruimte voor de zon maar kan er ook verspreid over de dag een bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Het wordt 16 graden.

Op dinsdag en woensdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Met 13 graden als maximumtemperatuur op dinsdag en 14 graden op woensdag wordt het weer wat frisser.