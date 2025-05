‘Zondag veel zon, komende dagen blijft het zonnig en droog’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Liefhebbers van zonneschijn kunnen de komende dagen hun hart ophalen. De zon laat zich veelvuldig zien. Regen valt er voorlopig niet.

Zondag gaat zonnig verlopen. In de middag is er kans op een paar stapelwolken. Bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3, wordt het 23 of 24 graden. In de nacht naar maandag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 11 graden. Op maandag verandert er weinig. De zon krijgt alle ruimte. Bij een matige wind uit oostelijke richting wordt het dan 18 of 19 graden.

Ook op dinsdag is er volop zon. Dan wordt het 19 graden. Op woensdag kunnen er wat stapelwolken ontstaan, maar het blijft ook dan droog. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 18 graden.