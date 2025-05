Zon en bewolking wisselen elkaar af bij stijgende temperaturen

Foto: Joris van Tweel

Het weer kan de komende dagen niet typischer zijn voor de tijd van het jaar: wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en de oplopende temperatuur maakt van het weekend waarschijnlijk aangenaam warme dagen.

Door Johan Kamphuis

Op donderdag zijn er zonnige perioden, maar in de middag komt meer bewolking voor. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. De noordelijke wind is matig, rond windkracht 3.

De dag erna zijn de veranderingen klein, met zonnige perioden en vooral in de loop van de dag een paar wolkenvelden. Het wordt 18 graden.

Zaterdag is het rustig en zonnig. Het kwik loopt op naar en graad of 20. Blijft het ook na zaterdag lenteweer met een zomers randje? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 naar het live radioweerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow