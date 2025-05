Zeven jaar cel voor schutter Vinkhuizen Bar

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rechtbank in Groningen heeft een 39-jarige man uit Groningen een celstraf van zeven jaar opgelegd voor poging tot doodslag. Dat schrijft RTV Noord. De man schoot op 3 oktober 2024 een vrouw in haar rug in een café in Vinkhuizen in Stad.

Op camerabeelden is te zien hoe de man in gesprek is met zijn slachtoffer. Ze kennen elkaar vaag. Op zeker moment haalt hij een revolver uit zijn broekzak, duwt die tegen haar zij en lost een schot. Vervolgens verlaat hij het café. Een paar dagen na het incident meldt de dader zich bij de politie.

De vrouw wordt in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Haar darmen, nier, eileiders en een beenspier zijn beschadigd en ze liep ook zenuwschade op. Het slachtoffer ontwikkelde nadien een posttraumatische stressstoornis en een angststoornis. Ze is nog steeds aan het revalideren.

‘Laten schrikken’

De verdachte zegt tijdens de rechtszaak zich diep te schamen. Tijdens de inhoudelijke zitting bekend hij haar te hebben neergeschoten, maar hij vertelt ook nog maar weinig te weten van het incident. Hij was stomdronken, verdrietig en teleurgesteld vanwege het beëindigen van een relatie. Ook zou hij drugsproblemen hebben. Hij voegt toe dat hij haar enkel wilde laten schrikken en dat het een ongeluk was.

Opzet

De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat het incident een ongeluk was en acht poging tot doodslag bewezen. Volgens de rechter heeft de vrouw ernstig letsel opgelopen en heeft het incident ook voor veel angst en onveiligheid gezorgd bij de andere aanwezigen in de bar en de samenleving in het algemeen.

Het OM had eerder een celstraf van negen jaar geëist. De rechtbank gaat daar niet in mee, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard vanwege zijn verslavingen aan alcohol en drugs. Naast de celstraf heeft hij ook een contactverbod opgelegd gekregen in relatie tot het slachtoffer.