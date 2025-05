Zaterdag nacompetitie voetbal bij OOG SPORT

Kersvers bekerwinnaar Velocitas 1897 gaat zaterdag op jacht naar een volgend succes, maar dan in de nacompetitie (Foto Martijn Minnema)

OOG Sport doet zaterdag live verslag van drie nacompetitiewedstrijden uit het amateurvoetbal. Velocitas 1897 strijdt om promotie naar de vierde divisie tegen NEO uit Borne, in een tweeluik waarin ook familiebanden een rol spelen. Verder staat er een alles-of-niets derby op het programma tussen Haren en Gruno en gaat HFC’15 op bezoek bij FC Assen in de jacht op promotie naar de derde klasse.

Kersvers bekerwinnaar Velocitas 1897 pakte in 1H de tweede periode en strijdt om promotie naar de vierde divisie. Opponent is NEO uit het Overijsselse Borne, de club waar Wout Weghorst en Mats Wiefer begonnen. Twan, de broer van Wout Weghorst, staat in de spits bij NEO. Velocitas eindigde op plek 7 in 1H, NEO werd tweede in 1G op drie punten van kampioen SVZW.

Zaterdag speelt Velo thuis, dinsdag staat de return op het programma. Velocitas 1897 heeft geen heel grote promotiewens en heeft bovendien een zware bekerfinale in de benen. Kan Velo zich opnieuw opladen en het hoge niveau van de bekerfinale herhalen? Je hoort het vanaf 15.00 bij OOG Sport.

Haren, Gruno en HFC

Verder is er de gemeentelijke derby tussen Haren en Gruno. Haren speelt voor handhaving en Gruno wil van de vijfde naar de vierde klasse promoveren. Deze strijd wordt zaterdag al beslist, geen return dus. De winnaar gaat naar de finale op neutraal terrein, de verliezer is volgend seizoen vijfdeklasser. Haren eindigde op plek 12 in 4E en Gruno werd in 5E vierde.

HFC’15 speelt voor promotie naar de derde klasse. Daarvoor moet uit bij FC Assen gewonnen worden. Bij winst bereikt HFC’15 de tweede ronde, wordt die ook gewonnen dan speelt het de finale op neutraal terrein. HFC’15 eindigde als zevende in de vierde klasse D, Assen werd derde in 4F.