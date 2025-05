Zaalvoetballers PKC’83/Team Amoeri handhaven zich met ruime zege in eredivisie

Foto: Wesley Ferwerda: PKC'83/Team Amoeri - SV Olympic.

De zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri hebben zich vrijdagavond via de nacompetitie eenvoudig gehandhaafd in de eredivisie. Thuis werd met 8-2 gewonnen van SC Olympic uit het Gelderse Westervoort.

PKC was voor rust een stuk beter. Op aangeven van doelman Frank Woldring opende Karim Layeb vlot de score. Fahim Bellghroub schoot via de binnenkant van de paal de 2-0 binnen. Een vrije trap van Bellghroub betekende de 3-0.

Onvriendelijk

Het werd onvriendelijk. De doelman van Olympic kreeg rood na een zware overtreding op Musteba Albadawi. Er werd een fles water op het veld gegooid en er ontstond een opstootje op de tribune onder de Olympic aanhangers zelf.

De wedstrijd werd daarom tijdelijk gestaakt. Nadat de aanhang was toegesproken door een speler van Olympic kon het duel hervat worden. Op slag van rust werd het nog 3-1.

Ruime zege

Na de hervatting zette PKC het verschil weer op drie door Albadawi: 4-1. Bellghroub besliste met zijn zeer fraaie derde het duel: 5-1. Olympic zette nog even aan met een meevoetballende keeper en wist nog de 5-2 te maken.

PKC liep in de slotfase uit naar een ruime zege. Amin Ouhida tekende voor de 6-2. Door nog twee treffers van Bellghroub werd het uiteindelijk 8-2 en kon het feestje losbarsten.

Futsal Groningen

De winst van PKC’83/Team Amoeri betekende niet alleen handhaving in de eredivisie. Het tweede team, dat kampioen werd in de topklasse, kan daardoor uitkomen in de eerste divisie. PKC’83/Team Amoeri gaat volgend seizoen onder de naam Futsal Groningen verder.