Gezin uit brandend huis gered in Haren

De brandweer rukte uit met meerdere eenheden (foto: 112 Groningen)

De brandweer is zondagavond rond 23:15 uitgerukt naar Haren vanwege een woningbrand aan de Spijkerboor. Op dat moment was er nog een gezin met kinderen aanwezig in het huis.

Volgens RTV Noord is het gezin via een ladder uit een slaapkamerraam geklommen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat is niet bekend.

De brand is vermoedelijk ontstaan bij de meterkast, achter de voordeur, en veroorzaakte flinke rookontwikkeling. De brandweer had de brand snel onder controle.

Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk. De woning is forst beschadigd.