“Woensdag wisselend bewolkt, donderdag opklaringen”

Foto: Denise Overkleeft

Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar de komende dagen af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op vrijdag 16 graden worden.

“Woensdag blijft het droog en is het wisselend bewolkt weer”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 15 of 16 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 3. Donderdag zijn de veranderingen klein. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en het wordt 16 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4.”

"Ook vrijdag zal er aan dit weerbeeld weinig veranderen. Gaat de temperatuur daarna in de lift?