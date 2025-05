“Woensdag flinke opklaringen en droog, op Hemelvaartsdag druilerig”

foto: Joris van Tweel

Hemelvaartsdag brengt geen zonovergoten dag. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het dan grijs en soms druilerig. Ook op vrijdag blijft het niet droog.

“Woensdag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar Hemelvaartsdag is het fris met minima rond de 7 graden.

Op Hemelvaartsdag is er veel bewolking met in de vroege ochtend nog wat zon. In de middag is het grijs en soms druilerig. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 5. Langs de Wadden krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7.

Vrijdag is er eerst af en toe zon en blijft het zo goed als droog. Later neemt de bewolking toe met kans op wat lichte regen. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Tijdens het weekend weer oplopende temperaturen? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen naar het weerpraatje tijdens de OOG-Ochtendshow op OOG Radio om 08.50 uur.