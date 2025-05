“Woensdag af en toe zon, komende dagen frisser en buien”

Foto: Joris van Tweel

Na een lange periode geen neerslag gehad te hebben gaat daar de komende dagen verandering in komen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het aan het einde van de week frisser en gaan er buien vallen.

“Woensdag is er af en toe zon en trekken er wolkenvelden over de stad en provincie”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 17 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is het ronduit fris met 13 graden. Verder is er veel bewolking en vallen er een paar ‘stofbuitjes’. Extra fris wordt het door de tot vrij krachtig toenemende noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.”

“Vrijdag houdt het frisse weer aan en wordt het wederom een graad of 13. Ook dan vallen er een paar buien. Zaterdag is het overwegend droog en met geregeld zon wordt het zachter met 18 of 19 graden. En of dat zachte weer zondag doorzet? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje op OOG Radio in de OOG-Ochtendshow.”