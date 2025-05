Wisselend bewolkt weer en kans op een bui blijven, kwik hort en stoot wat omhoog

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijven zonneschijn en wolkenvelden elkaar afwisselen. Uit die wolken kan heel af en toe ook wat neerslag vallen. Tegelijk schommelt de temperatuur per dag wat op en neer, maar wel in een ogenschijnlijk opwaartse tendens.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdagochtend droog, met eerst af en toe een flets zonnetje. In de middag is het grijs met nu en dan lichte regen. Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Er volgt een zeer zachte nacht met een laagste temperatuur van 14 graden. Vrijdag overdag is er veel bewolking en blijft het op een spetterbuitje na droog. Het wordt 19 of 20 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag wordt een rustige en overwegend droge en vrij warme dag met een middagtemperatuur rond 24 graden. Er zijn flinke perioden met zon, al is het niet helemaal stralend. Zondag doet het kwik weer een stapje terug en wordt het rond 20 graden. Het is meest droog en wisselend bewolkt weer.

Begin volgende week zijn de veranderingen klein al lijkt de wisselvalligheid in de loop van de week weer wat toe te gaan nemen.