Winkeldieven in de kraag gevat op Emmaplein

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het Emmaplein zijn zaterdag aan het einde van de middag twee winkeldieven in de kraag gevat. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De dieven hadden hun slag geslagen bij een retailer van sneakers en sports fashion. “De twee personen waren van plan om in een pendelbus van de NS te stappen die vanaf het Emmaplein vertrekt”, vertelt Wind. “Agenten konden de twee daar staande houden. Hun tassen werden vervolgens gecontroleerd en daarin bleek zich gestolen kleding te bevinden, met de alarmlabels er nog aan. De kleding is in beslag genomen en zal worden teruggebracht naar de winkel.”

Behalve kleding werden in de tassen ook telefoons en een laptop aangetroffen. “De twee personen zijn gearresteerd en de politie doet verder onderzoek in de zaak.”