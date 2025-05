“Wij hopen dat de woningcorporatie verstandige dingen gaat doen rond kabouterhuisjes”

Foto: Andor Heij

Het is verstandig dat woningcorporatie De Huismeester nog eens goed bij zichzelf te rade gaat over de toekomst van de kabouterhuisjes in de wijk De Hoogte. Dat zegt de fractie van de Partij voor het Noorden dit weekend.

Afgelopen week werd bekend dat de gemeente niet voor de sloop van de huisjes gaat liggen. De kabouterhuisjes aan de Van Oldenbarneveltlaan en aan de Borgwal zijn in de jaren vijftig gebouwd als seniorenwoningen. Ze hebben vaak nog enkel glas en geen dakisolatie. Hoewel de huisjes karakteristiek zijn voor die periode en volgens een groot aantal bewoners zouden moeten blijven staan, wil woningcorporatie De Huismeester ze slopen en vervangen voor nieuwbouw. Renovatie staat namelijk niet in verhouding tot de kosten. Dat er voor sloop wordt gekozen is mede vanwege een uitgebreid participatieproces met de bewoners. Toch strijdt een groep bewoners nu voor behoud.

“Woningen zijn te isoleren en te verduurzamen”

Leendert van der Laan is fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden: “Deze situatie is in die zin atypisch. Als je in een wijk aan wijkvernieuwing gaat doen, dan gaat het vaak om sloop/nieuwbouw. Je hebt het over oudere woningen, vaak met achterstallig onderhoud en waar de sociale cohesie in de buurt niet voldoende is. Bij de kabouterhuisjes is het precies andersom. Je kunt spreken van een op zichzelf staande gemeenschap binnen De Hoogte. De woningen hoeven ook niet gesloopt te worden. Specialisten hebben er naar gekeken: het is te isoleren en te verduurzamen. Wat ons betreft gaat de gemeente ook te snel voorbij aan de mogelijkheden die hier zijn en die er op andere plekken ontbreken.”

“Ga je slopen dan ben je het groen ook kwijt”

Volgens de politicus spelen er ook andere factoren mee: “Het zijn unieke woningen. Ze hebben de voorkant op de zon. Omdat het om kleine woningen gaat, kost het Moeder Zon weinig moeite om de woningen te verwarmen. Daarnaast is er het groen. Er is in de afgelopen zestig, zeventig jaar een stuk unieke flora en fauna ontstaan waar de bewoners trots op zijn en dat een belangrijke bijdrage levert in het tegengaan van hittestress. Ga je deze woningen slopen, dan ben je dit groen ook kwijt. Je kunt dan zeggen dat het groen weer terug wordt geplaatst. Maar het kost vele jaren voor er zich weer een sterk ecologisch geheel heeft gevormd.”

“Groen wordt te makkelijk radicaal verwijderd”

Van der Laan vindt dat er ook te snel en te makkelijk voor het weghalen van bomen wordt gekozen. “Voor welke route kies je? Stel je hebt een boom die al veertig jaar op een plek staat. Op een gegeven moment breekt er een tak af, maar de boom staat dan nog. Wat ga je dan doen? Zeg je dat de boom door het verliezen van de tak niet meer in evenwicht is? Of zeg je: ondanks dat de tak weg is, staat de boom nog als een huis? Groen wordt te makkelijk radicaal verwijderd, waarbij het argument iedere keer anders is. Kijk naar de mogelijkheden. Dat zou ons advies zijn.”

“Er zullen altijd bewoners zijn die sloop/nieuwbouw wel de beste optie vinden”

Wanneer er voor sloop wordt gekozen, maken de huidige achttien woningen plaats voor 32 woningen. Er wordt in dat geval ingebreid. “Je ziet dat er voorbij wordt gegaan aan vergroening. Maar dit onderwerp is sowieso nog niet klaar. De bewoners gaan door met hun protest, en ook andere politieke partijen zijn zich aan het verdiepen in dit onderwerp. Bij dit plan is de woningcorporatie heel snel op sloop gaan zitten. En laten we ook eerlijk zijn: er zullen altijd bewoners zijn die vinden dat sloop/nieuwbouw de beste optie is, omdat dit voordelen biedt. Maar er zijn ook bewoners die ons gesmeekt hebben: help ons dit te behouden. En op dat spoor zit mijn fractie ook.”

“Politiek is het laatste redmiddel”

Volgens de Partij voor het Noorden is het laatste woord ook nog niet gevallen. “In juni vindt er een overleg plaats tussen De Huismeester en de woningcorporatie. Wij hopen dat men tot een goede oplossing gaat komen. Tot die tijd gaan wij in ieder geval geen moties indienen. De politiek is in die zin ook het laatste redmiddel. Mocht uit de gesprekken toch blijken dat er voor sloop wordt gekozen, dan zal een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd moeten worden. Op zo’n moment gaan wij onze knopen tellen en kunnen we bijvoorbeeld een motie indienen.”

“Het is een betoverend hofje”

Van der Laan hoopt dat het zover niet hoeft te komen. “Ik ben er nu verschillende keren geweest en heb met meerdere bewoners gesproken. Hoe het er nu bij ligt, dat is gewoon betoverend. Het is een heel mooi hofje. Ik ben geen expert, maar ik vermoed dat de waarde van de omgeving en ook van de karakteristieke woningen zelf de komende decennia alleen maar zal toenemen. Daarom hopen wij dat De Huismeester mooie en verstandige dingen gaat doen.”

