WIJ Hoogkerk verhuist naar twee locaties, zoektocht naar plek voor consultatiebureau en kledingbank

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen gaat de huisvesting van WIJ in Hoogkerk vernieuwen. De tijdelijke units aan De Verbetering zijn versleten en de vergunning loopt af. Daarmee moeten ook het consultatiebureau en de kledingbank naar een andere locatie.

Dorpshuis verbouw voor ‘Entree’, kantoor naar Eemsgolaan

De publieksfunctie van WIJ, de WIJ Entree, verhuist naar het dorpshuis in de Vensterschool. Ook de bibliotheek was in beeld, maar de Vensterschool is volgens het gemeentebestuur een betere optie.

Om dit mogelijk te maken, wordt het dorpshuis verbouwd. Er moet extra ruimte komen voor werkplekken, spreekkamers en overlegruimte. De huidige bergingsruimte moet daarom worden verplaatst en een aantal andere ruimte moeten geschikt worden gemaakt. De verbouwing kost ongeveer 305.000 euro. Dit bedrag moet de gemeenteraad nog goedkeuren.

De kantoorfunctie van WIJ krijgt een plek in een kantoorgebouw aan de Eemsgolaan 5. Deze locatie is al bijna helemaal goed ingericht en kan snel in gebruik worden genomen. De gemeente wil dat het WIJ-kantoor hier op 1 september 2025 start. De gemeente wil deze locatie voor de komende vijf tot tien jaar huren van de eigenaar.

Plek voor consultatiebureau en kledingbank nog onzeker

Ook het consultatiebureau van de GGD moet verhuizen. De gemeente zoekt een plek in of vlak bij de Vensterschool. Tot er een definitieve locatie is, kan het consultatiebureau tijdelijk gebruikmaken van het oude WIJ-kantoor. De plek van de voormalige wijkpost blijft in beeld voor meer permanente huisvesting. De GGD kan tot die tijd ook de ruimtes van WIJ Groningen gebruiken in het leegkomende WIJ-kantoor.

De Kledingbank Hoogkerk moet ook verhuizen. Er is nu geen ruimte voor deze voorziening in het dorpshuis of aan de Eemsgolaan. Er wordt gekeken of de kledingbank op termijn naar het Halmterrein kan. Tot die tijd mag de Kledingbank nog een jaar op De Verbetering 3 blijven.