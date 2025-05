Wethouder over Visserbrug: “Het besluit om de brug te vervangen is nog helemaal niet genomen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vertelt dat er nog helemaal geen besluit is genomen om de Visserbrug te vervangen. Dat liet Wijnja woensdag weten naar aanleiding van vragen de fractie van Partij voor het Noorden. Volgens Wijnja zit men op dit moment volop in het proces.

“Uit technisch navragen blijkt dat de definitieve vervanging van de Visserbrug niet twee maar drie jaar gaat duren”, vertelt Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden. “Dit betekent veel problemen voor omwonenden, ondernemers, fietsers en ook voetgangers. In de Hortus- en Oranjebuurt is er sprake van veel sluipverkeer. De Oranjesingel heeft bijvoorbeeld nu dagelijks te maken met duizend extra auto’s. Daarbij wordt er in deze straat ook voortdurend te snel gereden, waarbij dit onlangs heeft geleid tot een aanrijding. Wij vragen ons af of het college de vervanging van de Visserbrug onderschat heeft en of er toch niet een versnelling mogelijk is van drie naar twee jaar.”

Rik Heiner (VVD): “Hoe kan het dat we nu pas te weten komen dat er helemaal een nieuwe brug moet komen?”

Ook andere fracties maken zich zorgen. Rik Heiner van de VVD: “De brug is sinds vorig jaar zomer kapot. De brug ligt er al een hele tijd uit. Hoe kan het dat we er nu pas achter komen, dat er helemaal een nieuwe brug moet komen? En hoe hebben we het überhaupt zo ver laten komen dat een brug zo kapot is gegaan, dat reparatie niet eens mogelijk is?”

Wethouder Mirjam Wijnja: “We hebben nog helemaal geen besluit genomen”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Ik begrijp wel dat er op basis van de informatie dat er fracties zijn die denken, hoe kan dit nou, waarom weten we dit niet? Maar we hebben hier nog geen besluit over genomen over wat er gaat gebeuren. Als we terugkijken: vorig jaar juni werd duidelijk dat de Visserbrug niet meer bediend kon worden. En ook dat de problemen dusdanig groot waren dat het brugdek verwijderd moest worden. We hebben toen aangegeven dat we het herstel gaan combineren met groot onderhoud dat iets later in de tijd gepland stond. Op het moment dat we dat gaan doen kijken we naar alle onderdelen van de brug om zo te bepalen wat er nodig is om de brug voor langere tijd, en zonder problemen, te kunnen gebruiken in de toekomst. Normaal doorloop je dit proces in de periode voor je het brugdek verwijderd, maar in dit geval was het noodzakelijk om het andersom te doen.”

“Besluitvorming moet nog plaatsvinden”

“Op het moment dat je met zo’n project begint wordt er door verschillende disciplines naar het vraagstuk gekeken. Je kunt denken aan techniek, beheer, verkeer, ruimtelijke inpassing. En in dat proces zitten we nog. Besluitvorming over de uitkomsten moet nog plaatsvinden. Dus het beeld dat er een besluit is genomen om de brug te vervangen, dat is niet zo. Op dit moment is het uitgangspunt dus de planning zoals die gecommuniceerd is met de omgeving en met de raad. In dit proces is er uitgebreid contact geweest met omwonenden en hebben we ook uitgebreid gecommuniceerd. Op de website van de gemeente is er ook een informatiepagina te vinden. Die informatie die daar staat, is de meest recente informatie.

Wijnja vertelt dat deze verkenning nu loopt. Als blijkt dat de uitkomst van deze verkenning gevolgen heeft voor de planning of het gebruik, dan wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Dat een belangrijke verbinding er dus drie jaar uit ligt is voorbarig om te zeggen, omdat een besluit over de brug nog genomen moet worden. “In de huidige planning gaan we uit van de planning zoals we die gecommuniceerd hebben.”

Verslaggever Olivier Steppé sprak eerder deze week met Van der Laan: